Bisceglie cameriere ucciso per errore nella sparatoria in un ristorante | la vittima si chiamava Angelo Pizzi

Angelo "Lino" Pizzi, cameriere di 62 anni, ieri sera è stato ucciso per errore nel ristorante "Spaghetteria n. 1" di Bisceglie. I colpi, esplosi da due killer, erano destitai al titolare del locale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato: è stata questa l'unica colpa di Angelo "Lino" Pizzi - facebook.com facebook

La sua unica colpa sarebbe stata quella di essersi trovato al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Il suo luogo di lavoro. È morto così Angelo Pizzi. Ucciso per errore a 62 anni nella Spaghetteria Numero 1 di Bisceglie, dove lavorava come responsabile di s x.com