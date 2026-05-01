Un uomo di 62 anni è stato ucciso nel ristorante di Bisceglie durante la serata. Secondo le fonti, uno o più sicari hanno sparato circa quindici colpi di pistola nel locale, colpendo l'uomo sul colpo. La vittima faceva parte del personale del ristorante, ed al momento non sono ancora chiare le ragioni dell’agguato. Non si esclude che si tratti di un errore di persona.

Il 62enne Angelo Pizzi faceva parte del personale del ristorante di Bisceglie. In serata, nel locale, in presenza dei clienti, uno o più sicari hahanno sparato una quindicina di colpi di pistola uccidendolo sul colpo. Angelo Pizzi era incensurato. Intervento di carabinieri e polizia nel luogo dell’agguato. Clienti illesi fisicamente ma sotto choc. L’inchiesta è finalizzata a comprendere se si sia trattato di un agguato di stampo mafioso, se il fatto criminoso fosse verso l’attività del ristorante e non solo finalizzato all’uccisione dell’uomo, se ci sia qualche legame con l’omicidio in discoteca a Bisceglie alcune notti fa. Soprattutto, se fosse il dipendente e non il titolare del ristorante l’obiettivo dell’agguato, con un errore da parte dei banditi.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

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