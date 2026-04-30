Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie | ucciso 62enne Angelo Pizzi

A Bisceglie, in provincia di Bat, un uomo di 62 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola all’interno di un ristorante. La vittima, identificata come Angelo Pizzi, è deceduta sul posto. La polizia è intervenuta per le prime indagini e per raccogliere testimonianze, mentre sono ancora in corso verifiche sulle circostanze dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Un uomo di 62 anni, Angelo Pizzi, è morto a Bisceglie, nella provincia Bat, a seguito di una sparatoria avvenuta in un ristorante. L'episodio si è verificato nella serata di giovedì 30 aprile in un locale di via Gramsci.Sul posto sono giunti i carabinieri, la Polizia e i soccorritori del 118. Al.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Omicidio di Angelo Pizzi nel ristorante di Bisceglie, 61enne ucciso a colpi di pistola mentre lavoravaUn uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie: ucciso un 60enneUn uomodi 60 anni è morto a Bisceglie, nella provincia Bat, a seguito di una sparatoria avvenuta in un ristorante. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia: ferita una donna; Colpi di pistola contro il portone di una palazzina, indagini in corso per stabilire a chi è rivolta l'intimidazione; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Baby-gang spara con scacciacani tra studenti a fermata del bus, si cercano i responsabili. Sparatoria in un ristorante a Bisceglie: uomo ucciso a colpi di pistola tra i clienti, forse colpito per erroreLa vittima è un dipendente del locale e l'ipotesi è che l'uomo si sia trovato lungo la direttrice dei colpi e sia stato raggiunto dai proiettili per ... fanpage.it La telefonata: Colpi di pistola in via Montalbo. Il ‘giallo’ del feritoPALERMO – La telefonata al 112 parlava di colpi di pistola esplosi nel tardo pomeriggio in via Montalbo. Quando i carabinieri sono arrivati nella strada vicino il mercato ortofrutticolo non c’era più ... livesicilia.it Il 62enne Angelo Pizzi ucciso a colpi di pistola per errore in ristorante a Bisceglie: era un cameriere https://gazzettadelsud.it/p=2203454 - facebook.com facebook Stefania Rago uccisa dal marito a colpi di pistola: lo sfogo della figlia Jessica: «Mio padre Non potrò mai perdonarlo» x.com