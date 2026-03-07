Urbanistica il cantiere NestMi alla Bindellina riparte | il Tar respinge il ricorso dei residenti e del comitato perché non ci sono stati illeciti

Il cantiere del complesso residenziale NestMi in via Gassendi 12 a Milano è ripreso dopo che il Tar ha respinto il ricorso dei residenti e del comitato, affermando che non ci sono stati illeciti. La costruzione, avviata ormai da tempo, sta proseguendo e gli appartamenti sono già stati venduti. La situazione si è sbloccata con questa decisione giudiziaria.

Milano, 7 marzo 2026 – La costruzione del nuovo complesso residenziale NestMi in via Gassendi 12 procede e gli appartamenti sono già stati venduti. Contro il progetto a poca distanza dal Portello, sviluppato dalla società Risorgimento, c'era stata una battaglia legale, sfociata anche in un presidio, portata avanti dal condominio adiacente in via Verratti 2 e dal comitato della Bindellina. "L'intervento edilizio è stato autorizzato in forza di permesso di costruzione rilasciato dopo approfonditi controlli dell'Ufficio tecnico del Comune di Milano e ha ricevuto le autorizzazioni di legge", spiegano gli avvocati Vincenzo Toscano e Renato Musella, che rappresentano la società costruttrice affiancati da altri legali come l'amministrativista Luigi Vernile.