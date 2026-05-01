In un'intervista rilasciata a Il Foglio, Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ha commentato le future mosse del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sottolineando che agirà come ha sempre fatto, cercando di mantenere rapporti amichevoli con tutti. Binaghi, noto per aver portato il tennis al centro dell’attenzione sportiva italiana grazie anche all’ascesa di alcuni giovani talenti, ha spiegato come questa strategia abbia contribuito a un cambio di posizione rispetto al calcio, che ancora domina nel panorama nazionale.

Il Foglio, con Umberto Zapelloni, intervista Angelo Binaghi il numero della federtennis, l’uomo che ha proiettato (grazie all’esplosione di Sinner, of course) il tennis al primo posto tra gli sport italiani, avviando una storica manovra di sorpasso nei confronti del bolso calcio. Binaghi non ha mai amato Malagò, per usare un eufemismo, così come non ha mai amato Panatta. Recentemente, a proposto di Malagò (sempre più favorito nella corsa alla presidenza della federcalcio) ha detto una frase che a nostro avviso è perfetta: “Malagò è simpatico ma per fare le riforme servono gli antipatici”. Tremendamente vero. Al Foglio Binahi torna sull’argomento e spiega perché – secondo lui – alla Federcalcio non potrà esserci la rivoluzione che invece ha trasformato la federtennis.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Binaghi: “Malagò in Figc farà quello che ha sempre fatto, diventare amico di tutti”

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Prendo spunto di due importanti persone dello sport .... uno il presidente Angelo Binaghi ....l'altro un'illustre presidente di società del mio "mondo"... il volley .... Il primo dice che "per le riforme e le rifondazioni serve essere antipatici"... Il secondo, che per "poter f - facebook.com facebook

Internazionale d’Italia Maschile: Binaghi vince al playoff. Al Circolo Golf Villa d’Este ha superato alla quinta buca supplementare il ceco Louis Klein emulando suo padre Alberto, salito sul gradino più alto del podio quarant’anni prima. Nella foto Giovanni Binag x.com