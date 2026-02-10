Mauro | Ha ragione Gasp Malen sembra Vialli Ma vediamo se farà metà di quello che ha fatto lui

Mauro commenta che Malen ricorda Vialli, ma resta scettico su cosa possa fare. L'ex giocatore bianconero invece dice che alla Juve servono altri tre come Yildiz e avverte Spalletti: senza vittorie, il suo lavoro rischia di essere inutile. La strada verso i successi resta tutta da percorrere.

Puoi dire a Massimo Mauro che il derby d’Italia sarà una partita da vivere, “in cui la Juve proverà a dimostrare di essere allo stesso livello dell’Inter”, ma guai a parlare di lotta scudetto: “discorso chiuso, può perderlo solo l’Inter”. Piuttosto occhio alla bagarre per la zona Champions, dal quale l’ex giocatore vede “a rischio il Napoli”. E se Gasperini può affidarsi a Malen, “simile a Vialli per le movenze”, per Spalletti la strada del successo è ancora lunga perché “se giochi bene ma non vinci è fuffa”. Juve e Roma si giocheranno il quarto posto fino alla fine o c’è ancora spazio per far rientrare qualche duellante? “L’Inter è lassù e non la tocca nessuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

