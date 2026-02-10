Mauro | Ha ragione Gasp Malen sembra Vialli Ma vediamo se farà metà di quello che ha fatto lui
Puoi dire a Massimo Mauro che il derby d’Italia sarà una partita da vivere, “in cui la Juve proverà a dimostrare di essere allo stesso livello dell’Inter”, ma guai a parlare di lotta scudetto: “discorso chiuso, può perderlo solo l’Inter”. Piuttosto occhio alla bagarre per la zona Champions, dal quale l’ex giocatore vede “a rischio il Napoli”. E se Gasperini può affidarsi a Malen, “simile a Vialli per le movenze”, per Spalletti la strada del successo è ancora lunga perché “se giochi bene ma non vinci è fuffa”. Juve e Roma si giocheranno il quarto posto fino alla fine o c’è ancora spazio per far rientrare qualche duellante? “L’Inter è lassù e non la tocca nessuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Massimo Mauro e la Fondazione creata con Gianluca Vialli: «La sensazione bellissima, pur nel dolore del non avere più lui accanto, è che mi confronto quotidianamente con quello che mi avrebbe detto e che avrebbe fatto, perché l'abbiamo fatto insieme per vent'anni»
