Famiglia nel bosco che cosa ha detto il bimbo alla psicologa e alla Ctu

Un bambino coinvolto in un procedimento legale ha espresso chiaramente il desiderio di tornare a casa, dicendo alla psicologa e alla consulente tecnica d’ufficio: “Voglio tornare a casa”. Le sue parole, semplici e dirette, rivelano la sua fatica e il disagio dopo 152 giorni trascorsi lontano dalla famiglia, in un contesto che coinvolge diversi membri e che è al centro di un procedimento giudiziario.

“ Voglio tornare a casa ”. Poche parole, semplici e chiare, che testimoniano la stanchezza e la sofferenza di uno dei tre bambini della famiglia nel bosco, da 152 giorni lontani da casa. A segnalare l’episodio a LaSalute di LaPresse è lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore dell’Università Gregoriana nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion. In realtà la vicenda ha coinvolto la psicologa-psicoterapeuta Martina Aiello, che insieme a Cantelmi ha firmato gli ultimi pareri depositati al Tribunale per i minorenni dell’Aquila sulle condizioni dei tre figli di Nathan e Catherine. “Si tratta di un episodio che ha coinvolto la dottoressa Aiello, durante l’incontro informale con i bimbi nel corso della CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio).🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, che cosa ha detto il bimbo alla psicologa e alla Ctu Notizie correlate Famiglia nel bosco, accuse alla psicologa dei test: “Sui social criticava i genitori e ora li deve valutare”Bufera sulla psicologa che assiste la perita nominata dal tribunale di valutare le capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Cate Birmingham. Famiglia nel bosco, a rischio la psicologa che segue il casoRischia di essere sostituita la psicologa che dovrebbe occuparsi dei test per la famiglia nel bosco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Famiglia nel bosco ultima ora, nonna e zia dei bambini tornano in Australia; La famiglia nel bosco diventerà un film, avviata una trattativa con Netflix; Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; Famiglia nel bosco, concessa una videochiamata alla madre per il suo compleanno: le ultime notizie. Famiglia nel bosco, rabbia di nonna Pauline e zia Rachel che tornano in Australia: Rimandate bimbi a casaFamiglia del bosco di Palmoli, nonna Pauline e la zia Rachel tornano in Australia distrutte mente i bambini restano in casa famiglia ... virgilio.it La famiglia nel bosco verso il trasloco in città: Nathan e Catherine abiteranno in una casa comunale a PalmoliNathan e Catherine Trevallion preparano il nido per i tre figli a Palmoli. Trasloco nella casa comunale in attesa della decisione del Tribunale ... virgilio.it PASTORE TEDESCO INCR., ACHILLE, 4 ANNI E MEZZO, I PROBLEMI FAMIGLIARI SONO TROPPI E ANCHE LUI E’ DI TROPPO. CERCA FAMIGLIA ! Achille, meraviglioso cucciolone, deve trovare una nuova casa in cui ci vivere! Ha un carattere molto affettu - facebook.com facebook "Braccio di ferro Trump-Iran" e "Lousiana strage in famiglia": i titoli oggi in prima pagina nella nostra rassegna stampa x.com