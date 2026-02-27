Usa Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione | la fuga dai giornalisti

L’attore Shia LaBeouf si è presentato in tribunale a New Orleans dopo essere stato arrestato per aggressione. Durante l’udienza, un giudice ha deciso di ordinarne il ricovero in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolisti e ha stabilito una cauzione di 100 dollari. Dopo l’arresto, l’attore ha tentato di fuggire dai giornalisti presenti fuori dal tribunale.

Un giudice di New Orleans ha ordinato all'attore Shia LaBeouf di tornare in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolisti e ha fissato una cauzione di 100.000 dollari dopo che la star del cinema è stata accusata di due capi d'imputazione per aggressione. La star del cinema è comparsa in tribunale giovedì dopo il suo arresto questo mese per una presunta aggressione fuori da un bar durante il Martedì Grasso. Il giudice della Corte penale della contea di Orleans, Simone Levine, ha anche ammonito l'attore per aver presumibilmente urlato insulti omofobi mentre colpiva diverse persone in un bar vicino al Quartiere Francese.