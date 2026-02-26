cani di grossa taglia in cabina ita airways pensa al benessere degli animali

Sempre più persone portano con sé i propri cani durante i viaggi, anche quelli di lunga durata. Molti preferiscono non lasciare gli animali in strutture di custodia per periodi prolungati, optando invece per viaggi in cabina o a bordo di aerei. Questa scelta richiede attenzione alle condizioni di trasporto e alle modalità di gestione degli animali durante il viaggio.

Non lasciare per giorni, settimane o mesi il proprio cane è un modo di fare diffuso. Che sia per una breve vacanza, per un esperienza più lunga o per un trasferimento, gli animali domestici viaggiano con i propri padroni. Questa è un’esigenza che ha dovuto trovare risposta da parte delle compagnie aeree, ferroviarie e non solo, ma ITA Airways ha fatto di più: ha stabilito che anche i cani di grossa taglia possano viaggiare in cabina, sentendo l’amore di chi considerano casa. Volare non sarà più un’esperienza di separazione per chi vive il proprio animale domestico come un membro della famiglia. La compagnia di bandiera ha annunciato l’introduzione del servizio “Large Pet Friendly”, che consentirà il trasporto non in stiva, sui voli domestici di linea, di animali fino a 30 chili. 🔗 Leggi su Dilei.it

Cani in aereo, in cabina anche gli animali domestici di grossa taglia: il servizio Ita, come funziona(Adnkronos) – Ita Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali.

L’annuncio di Ita Airways: “Da questa estate i cani di taglia medio grande viaggeranno in cabina”Ita Airways annuncia che entro la prossima estate si potranno portare i cani di taglia medio grande in cabina.

Cani di taglia grande in cabina, sugli aerei Ita cambiano le regole: le novità del 2026Ita Airways lancia il servizio Large Pet Friendly: cani fino a 30 kg in cabina senza trasportino. Il debutto è previsto dall’estate 2026 ... quifinanza.it

Cani in aereo, in cabina anche gli animali domestici di grossa taglia: il servizio Ita, come funzionaIta Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da Enac, la compagnia metterà in vendita su voli di

