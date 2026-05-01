bilancio prudente visti i tempi

Il rendiconto di bilancio 2025 mostra un approccio prudente, considerando le condizioni attuali. Tra i dati principali ci sono alcuni valori che si distinguono rispetto alle previsioni iniziali. Le entrate e le uscite risultano in linea con quanto stimato, con alcune variazioni rispetto agli anni precedenti. La gestione delle risorse si mantiene attenta, con particolare attenzione ai costi e alle entrate fiscali.

Tra i dati macro emersi dal rendiconto di bilancio 2025 figurano alcune voci particolarmente significative, oltre ad un avanzo di oltre 1,9 milioni di euro: in primis l’istituzione (ed è una novità di questo bilancio) di un fondo per spese future "che prevede l’accantonamento, ‘virtuoso’ di 384mila euro, per far fronte ad eventuali rischi futuri legati all’ aumento delle utenze " ha spiegato l’assessore comunale al bilancio, Marco Traini. In pratica, "visto il momento particolare dovuto alla guerra nel Golfo, in cui il caro energia è diventato un tema costante, con aumenti pressoché quotidiani, abbiamo previsto di accantonare questa somma in modo tale che, qualora le utenze nel corso dell’anno dovessero subire una impennata particolare, potremo utilizzarlo senza incidere in maniera importante sul bilancio" ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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