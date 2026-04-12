Riccardo Scamarcio | In vacanza visti i tempi resto in Italia ho il mio buen retiro in Puglia
Riccardo Scamarcio ha annunciato durante un’intervista a Domenica In che, a causa delle attuali circostanze, ha deciso di trascorrere le vacanze nel suo paese d’origine. L’attore ha specificato di aver scelto di rimanere in Italia e di avere un luogo di rifugio in Puglia, dove si reca spesso per rilassarsi. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un’intervista televisiva trasmessa recentemente.
Riccardo Scamarcio a Domenica In: "Visti i tempi preferisco restare in Italia, ho il mio buen retiro in Puglia". L'attore parla anche d'amore: "Non sono mai stato da solo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Riccardo Scamarcio a Domenica In: “Ho imparato tante cose dalle mie relazioni”Riccardo Scamarcio è probabilmente uno degli attori più discreti e meno avvezzi al chiacchiericcio che l’Italia conosca.
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