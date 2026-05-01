Bilancio da incorniciare Da Fondazione Monte 13,5 milioni al territorio

La Fondazione Monte ha annunciato un bilancio positivo, con un patrimonio netto di oltre 528 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno precedente. L’attivo patrimoniale si attesta a 584 milioni di euro. Nella relazione finanziaria si evidenzia un contributo di 13,5 milioni di euro destinato al territorio, confermando l’impegno dell’ente nel sostenere iniziative e progetti locali.

Un patrimonio netto contabile di 528.156.356 in crescita rispetto all’esercizio precedente e un attivo patrimoniale pari a 584.871.594. Il Comitato di indirizzo della Fondazione Monte di Lombardia, che si è riunito sotto la presidenza di Mario Cera, ha approvato il bilancio di esercizio relativo all’anno 2025, che si chiude con un risultato positivo a conferma della solidità patrimoniale e della sua capacità di generare valore per la comunità. Il risultato di gestione evidenzia un avanzo di euro 27.612.128 euro e un patrimonio complessivo pari a 1.030.120.903 euro. I proventi finanziari positivi avranno un impatto diretto sull’attività erogativa annuale, con un aumento da euro 13 milioni a euro 13,5 milioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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