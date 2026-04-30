Terni Fondazione Carit approvato il bilancio 2025 | patrimonio in crescita e oltre 13 milioni da erogare nel 2026

Il Comitato di indirizzo della Fondazione Carit ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025, con il supporto dell’Assemblea dei soci. Il documento evidenzia un patrimonio in crescita e prevede oltre 13 milioni di euro da destinare a progetti e iniziative nel corso del 2026. La decisione si inserisce in un quadro di gestione condiviso e trasparente, che si riflette nelle cifre approvate.

Il Comitato di indirizzo della Fondazione Carit ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025, dopo il via libera espresso nei giorni scorsi anche dall’Assemblea dei soci. Un risultato che conferma il superamento degli obiettivi fissati dal Documento programmatico.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate San Felice 1893 Banca Popolare, approvato il bilancio 2025. Utile a oltre 3 milioniQuesta mattina, 28 marzo, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di San Felice 1893 Banca popolare,presso il PalaRound di San Felice sul Panaro. Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fondazione Carit Terni e Narni: bilancio 2025 da record, patrimonio a 279,8 milioni di euro -; Terni: avanzo record di oltre 21 milioni di euro per il bilancio 2025 della Fondazione Carit; La Fondazione Carit conferma il 31° posto a livello nazionale con un patrimonio che sfiora i 280 milioni di euro; La Fondazione Carit conferma il 31° posto a livello nazionale con un patrimonio che sfiora i 280 milioni di euro. Fondazione Carit Terni e Narni: bilancio 2025 da record, patrimonio a 279,8 milioni di euroLa Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni chiude il 2025 con risultati che vanno oltre le aspettative iniziali. Il Comitato di indirizzo ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo al 31 ... umbria24.it Fondazione Carit approva il bilancio 2025: avanzo record di oltre 21 milioni di euroFondazione Carit ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo relativo all'anno 2025. Lo ha comunicato il presidente Emiliano Strinati sottolineando come, nonostante le difficoltà del contesto ec ... corrieredellumbria.it Fondazione Carit Terni e Narni: bilancio 2025 da record, patrimonio a 279,8 milioni di euro - facebook.com facebook Presentato alla Fondazione Carit il 40° Memorial Paolo d’Aloja tinyurl.com/5xsnbjt3 #mdaloja2026 #memorialrowing2026 #rowinginpiediluco #Memorialdaloja2026 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #memorial #memorialdaloja #umb x.com