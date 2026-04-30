Biennale Arte cerimonia premi a novembre con Leoni dei visitatori
La cerimonia di premiazione della Biennale Arte si terrà a novembre, con i visitatori che potranno assegnare i premi Leoni. La decisione è stata comunicata dopo le dimissioni della giuria, avvenute oggi. La mostra, che si svolge a Milano, continua a essere uno degli eventi principali nel panorama artistico internazionale. I dettagli riguardanti le modalità di assegnazione dei riconoscimenti saranno comunicati nelle prossime settimane.
Milano, 30 apr. (askanews) – “In considerazione delle dimissioni odierne della Giuria Internazionale della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte indicata da Koyo Kouoh, nonché dell’eccezionalità della situazione geopolitica internazionale in corso, la Biennale di Venezia ha deciso che la cerimonia di premiazione, già prevista per il 9 maggio pv, si terrà domenica 22 novembre, ultimo giorno di apertura ai visitatori, come avvenuto in precedenza per altre situazioni eccezionali, come l’edizione 2021 della Mostra Internazionale di Architettura, a causa del Covid”. Lo ha comunicato la Fondazione della Biennale di Venezia con una nota ufficiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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