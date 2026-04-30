Biennale si è dimessa la Giuria internazionale I Leoni votati dai visitatori

La Giuria internazionale della Biennale si è dimessa oggi, giovedì 30 aprile, prima dell’apertura ufficiale al pubblico. La decisione è stata comunicata in via ufficiale e riguarda i componenti che avevano il compito di valutare le opere in gara. Nel frattempo, i visitatori hanno espresso le loro preferenze votando i premi Leoni, senza che l’evento sia ancora iniziato.

VENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia i colpi di scena: si è dimessa oggi, giovedì 30 aprile, la Giuria internazionale della 61esima Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio. La Giuria internazionale era composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. Salta la cerimonia di inaugurazione Da quanto si apprende, poi, dovrebbe saltare la cerimonia di inaugurazione il 9 maggio. I Leoni dei...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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