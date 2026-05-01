La giuria internazionale, scelta da Koyo Kouoh come direttrice artistica della 61ª Biennale di Venezia, si è dimessa con una nota in cui si afferma che i Leoni d’oro sono stati scelti dai visitatori. La comunicazione indica che la decisione riguarda la partecipazione di artisti provenienti dalla Russia e da Israele. La comunicazione è stata pubblicata due righe e mezza e annuncia il rientro in gioco della Russia e di Israele a partire dal 30 aprile 2026.

VENEZIA - Due righe e mezza: «A partire dal 30 aprile 2026, noi, la giuria internazionale selezionata da Koyo Kouoh, direttrice artistica della 61ª edizione della Biennale di Venezia “In minor keys”, abbiamo rassegnato le dimissioni. Lo facciamo in ottemperanza alla nostra dichiarazione di intenti rilasciata il 22 aprile 2026». A metà pomeriggio, si è consumato così l’ennesimo strappo attorno all’Esposizione Internazionale d’Arte, determinando una situazione senza precedenti nella gloriosa storia dell’istituzione culturale. A una settimana dalla vernice, e nel pieno dell’ispezione ministeriale terminata proprio ieri, è saltata la commissione...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, la giuria si è dimessa: «Leoni scelti dai visitatori». Rientrano in gioco Russia e Israele

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