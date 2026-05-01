Ezio Mauro critica il governo, affermando che non si può fare politica durante la Biennale di Venezia. Nel frattempo, il ministro invia ispettori per il padiglione russo, mentre Mauro accusa il governo di voler limitare l’autonomia di alcuni autori e curatori coinvolti. La discussione riguarda le decisioni prese sulla gestione delle esposizioni e le possibili influenze politiche sul mondo dell’arte.

? Cosa sapere Il Ministro Giuli invia ispettori alla Biennale di Venezia per il padiglione russo.. Ezio Mauro accusa il governo Meloni di voler limitare l'autonomia di Pietrangelo Buttafuoco..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Fonte Eurostat Ezio Mauro interviene duramente contro le azioni del governo Meloni per difendere Pietrangelo Buttafuoco e l’autonomia della Biennale di Venezia, in seguito alla decisione di accogliere il padiglione russo nonostante le pressioni politiche. La tensione tra le istituzioni culturali e il potere esecutivo ha raggiunto un punto di rottura a Venezia, dove la gestione della partecipazione russa alla mostra internazionale ha scatenato una reazione immediata da parte dei vertici ministeriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, Ezio Mauro attacca il Governo: “Non si può fare politica

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