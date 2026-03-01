Oggi all’ippodromo di San Rossore si svolgono due corse storiche, il 27° premio Galileo Galilei e il 36° premio Federico Regoli. Questi eventi rappresentano un momento importante per l’ippica pisana, attirando appassionati e addetti ai lavori che seguono da anni le competizioni di questa stagione primaverile. La giornata vede protagonisti cavalli e fantini impegnati in queste competizioni di lunga tradizione.

Meteo a parte (tutto da scoprire), sportivamente parlando la "primavera dell’ippica pisana" all’ippodromo di San Rossore comincia oggi con due prove storiche del suo calendario: il 27° premio "Galileo Galilei" e il 36° premio "Federico Regoli". Il premio "Galileo Galilei" è un Super Handicap di classe 1 sulla distanza dei 2200 metri, una di quelle corse, cioè, che richiedono ai contendenti tendini di acciaio e capacità polmonari da. mongolfiera. Tamburo e Anthony sembrano avere queste caratteristiche. La corsa dedicata a Federico Regoli, fantino e poi trainer che fece grande la storia di Barbaricina, è un Handicap Principale sui 1600 metri per cavalli di 4 anni e oltre 2 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È primavera dell’ippica con due corse storiche. Premi "Galilei" e "Regoli"

Ippica, il nuovo calendario del Savio. Più serate di corse e montepremiLa versione definitiva del calendario 2026 delle corse al trotto pubblicata nei giorni scorsi dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità...

Leggi anche: Ippica: il programma prevede otto corse dalle 14,55. L’Arcoveggio riapre. Si scalda Gocciadoro

Aggiornamenti e notizie su Premi.

Discussioni sull' argomento È primavera dell’ippica. Una cavalcata di eventi fino al 136° Premio Pisa. L’ippodromo in vetrina; San Rossore, la Primavera dell’ippica pisana; È primavera dell’ippica con due corse storiche. Premi Galilei e Regoli; Rock in Roma a Capannelle: l’Associazione Nazionale Galoppo richiama il Comune.

È primavera dell’ippica. Una cavalcata di eventi fino al 136° Premio Pisa. L’ippodromo in vetrinaInizia la fase finale della riunione di corse a San Rossore, una stagione di grandi premi a coronamento di un’annata record per qualità e pubblico. lanazione.it

I premi speciali di #Sanremo2026 facebook

Fulminacci non è nuovo ai premi. Il suo esordio La vita veramente gli valse nel 2020 la Targa Tenco come miglior opera prima, facendolo brillare tra le voci più interessanti della nuova scena cantautorale x.com