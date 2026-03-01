È primavera dell’ippica con due corse storiche Premi Galilei e Regoli

Oggi all’ippodromo di San Rossore si svolgono due corse storiche, il 27° premio Galileo Galilei e il 36° premio Federico Regoli. Questi eventi rappresentano un momento importante per l’ippica pisana, attirando appassionati e addetti ai lavori che seguono da anni le competizioni di questa stagione primaverile. La giornata vede protagonisti cavalli e fantini impegnati in queste competizioni di lunga tradizione.

Meteo a parte (tutto da scoprire), sportivamente parlando la "primavera dell’ippica pisana" all’ippodromo di San Rossore comincia oggi con due prove storiche del suo calendario: il 27° premio "Galileo Galilei" e il 36° premio "Federico Regoli". Il premio "Galileo Galilei" è un Super Handicap di classe 1 sulla distanza dei 2200 metri, una di quelle corse, cioè, che richiedono ai contendenti tendini di acciaio e capacità polmonari da. mongolfiera. Tamburo e Anthony sembrano avere queste caratteristiche. La corsa dedicata a Federico Regoli, fantino e poi trainer che fece grande la storia di Barbaricina, è un Handicap Principale sui 1600 metri per cavalli di 4 anni e oltre 2 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

