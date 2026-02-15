Ippica | il programma prevede otto corse dalle 14,55 L’Arcoveggio riapre Si scalda Gocciadoro

L’ippodromo Arcoveggio riapre le sue porte oggi, portando in pista otto corse che iniziano alle 14,55. La riapertura segna il ritorno alle competizioni ufficiali dopo la pausa invernale, proprio nel giorno conclusivo del Carnevale. Tra i cavalli in gara, Gocciadoro si prepara a scendere in pista, pronto a mostrare la sua forma migliore.

Si torna a fare sul serio all' ippodromo Arcoveggio. E la prima giornata di corse, dopo la tradizionale sosta invernale, coincide con l'ultima domenica di Carnevale. Si comincia alle 14,55 con un convegno interessante, che che propone un programma vario, nel quale qualità ed equilibrio saranno le caratteristiche delle varie sfide. La giornata si apre con il confronto riservato ai gentlemen nel quale il figlio d'arte Emanuele Casillo, alla guida di Gilera, sembra avere i favori del pronostico. Chance anche per Daniele Zanardi con Go Plus Sm e Roberto Michelotto con Glera. Dalla seconda corsa entra in scena il dominatore delle classifiche 2025, Alessandro Gocciadoro, che nel convegno avrà quattro atout di spessore, il primo dei quali già nella seconda corsa.

Domani all’Ippodromo Arcoveggio si svolgerà il convegno di apertura del nuovo anno, con sette corse in programma a partire dalle 15:35.

All’ippodromo Arcoveggio si svolge oggi una giornata dedicata all’ippica, con grande spettacolo e attenzione crescente verso l’evento di martedì.

