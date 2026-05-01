Bertozzi sarà il nuovo dirigente A lui i Servizi educativi e sociali

Alessandro Bertozzi, nato nel 1986, è stato nominato nuovo dirigente dei servizi educativi e sociali del Comune di Pesaro. La sua nomina è stata ufficializzata recentemente, e si occuperà di coordinare le attività legate all’educazione e all’assistenza sociale nella città. La sua esperienza professionale lo ha portato a ricoprire questa posizione, sostituendo il precedente responsabile. La sua azione avrà come obiettivo la gestione delle pratiche amministrative e dei servizi rivolti alla cittadinanza.

Alessandro Bertozzi, classe 1986, sarà il nuovo dirigente ai servizi educativi e ai servizi sociali del Comune di Pesaro. Già impiegato nell’ambito delle politiche sociali è stato individuato con un bando aperto al personale interno per rivestire l’incarico, intanto, per un anno. "E’ una scelta che va nella direzione di valorizzare competenze interne – ha detto il sindaco Andrea Biancani ieri in occasione dell’annuncio relativa alla nuova nomina –. Bertozzi è una figura preparata, con esperienze di responsabilità nella pubblica amministrazione, maturate anche in ruoli apicali negli enti locali e con competenze nella gestione dei servizi alla persona, nell’organizzazione amministrativa complessa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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