Il protocollo tra Vernio e i sindacati | Servizi sociali educativi e culturali Le priorità condivise nel bilancio

Il protocollo tra Vernio e i sindacati è stato firmato dopo che l’amministrazione ha deciso di destinare più fondi ai servizi sociali, educativi e culturali. La causa principale è la richiesta crescente di supporto da parte dei cittadini, soprattutto nelle aree più periferiche. Con questo accordo, si puntano a migliorare le strutture e le attività già esistenti, coinvolgendo attivamente anche le associazioni locali. La firma rappresenta un passo importante per rafforzare le risposte alle esigenze della comunità nel prossimo bilancio.

L'amministrazione comunale di Vernio e Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un protocollo d'intesa e di indirizzo per il bilancio preventivo 2026. Obiettivi sono la salvaguardia dei servizi sociali e socio-educativi, dell'istruzione, della cultura e dello sviluppo territoriale. Il bilancio 2026 di Vernio si caratterizza per uno sforzo importante per la tenuta della spesa sociale complessiva, che ammonta a circa 620mila euro (al netto dei trasferimenti regionali e nazionali). "Con i sindacati condividiamo il principio ispiratore del bilancio di Vernio per il 2026, cioè la necessità di orientare le risorse per sostenere gli interventi di carattere sociale in una prospettiva di tenuta e consolidamento dei servizi – sottolinea la sindaca Maria Lucarini – I comuni di piccole dimensioni sono più esposti all'impatto della crisi economica strutturale che aumenta i bisogni.

