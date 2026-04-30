A Cagliari, Matteo Berrettini ha vinto il suo incontro contro Navone, mentre Cadenasso ha prevalso nel derby italiano contro Bellucci. Sono tre gli italiani che avanzano ai quarti di finale del torneo Challenger 175, con Berrettini tra i favoriti a proseguire il cammino. La competizione prosegue con diversi atleti nazionali ancora in corsa per la conquista del titolo.

Ottimo per gli italiani in quel di Cagliari, per il Challenger 175. Con tre giocatori ai quarti su cinque impegnati (c’era un derby) e la copertina rubata naturalmente da Matteo Berrettini, che batte la prima testa di serie del tabellone Mariano Navone per 7-5 6-3. Una prestazione scintillante da parte dell’azzurro, che riscatta qualche passaggio a vuoto di troppo visto nel primo turno contro Kypson. Sotto il sole della Sardegna, davanti a un centrale pieno, lascia ottime sensazioni per il prosieguo del torneo. Come dimostra anche con la gioia che trasuda da tutti i pori nel post match: "Giocare in Italia è uno dei miei sogni da quando ero bambino, ho giocato una partita di alto livello oggi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Cagliari Berrettini domina Navone, Cadenasso vince il derby italiano con Bellucci

Notizie correlate

Leggi anche: Berrettini domina Navone a Cagliari: l’azzurro vola ai quarti

Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi torna a vincere, Bellucci vince il derby contro Sonego. Eliminato CinàCalato il sipario sulla giornata di incontri nel Sardegna Open 2026, torneo del circuito Challenger di questa settimana.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tennis: Berrettini batte Kypson e avanza al Sardegna Open; I volti noti non deludono: Cuore Berrettini al Sardegna Open, piega Kypson e ringrazia Cagliari: Altrove avrei perso. Mercoledì Sonego-Bellucci e Arnaldi . Anche Hubert Hurkacz e Cristian Garin avanti al Sardegna Open - LiveTennis.it; Martedì stellare al Sardegna Open: tocca subito a Berrettini e Hurkacz. Quattro azzurri avanti nelle qualificazioni (con il programma di domani) - LiveTennis.it.

A Cagliari Berrettini domina Navone, Cadenasso vince il derby italiano con BellucciSaranno tre gli italiani ai quarti del Challenger 175: Berrettini ha battuto la testa di serie Navone, Cadenasso che ha centrato il primo successo in carriera contro un top 100 e Arnaldi ha sconfitto ... msn.com

Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di CagliariMatteo Berrettini sale di colpi due giorni dopo la rocambolesca vittoria al primo turno sullo statunitense Patrick Kypson e si toglie la soddisfazione di ... oasport.it

CAGLIARI: BERRETTINI AI QUARTI! Al Challenger 175 di Cagliari, Matteo Berrettini batte il numero 1 del seeding Mariano Navone per 7-5 6-3 e vola ai quarti di finale! Bravo Matteo, forza #berrettini #cagliari #challenger #tennis - facebook.com facebook

MATTEO SHOW Berrettini batte 7-5, 6-3 il campione in carica Navone e va ai quarti dell’ATP di Cagliari Seguilo su #DAZN x.com