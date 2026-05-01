La Juventus ha contattato direttamente l'agente di Bernardo Silva, secondo alcune fonti, lasciando aperta la possibilità di un interesse concreto per il giocatore portoghese. La situazione riguardante il futuro del centrocampista resta ancora da seguire, con le trattative che potrebbero evolversi nei prossimi mesi. La società bianconera tiene sotto osservazione gli sviluppi, senza confermare ufficialmente nessuna trattativa in corso.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza ha chiamato direttamente l’agente del giocatore e la situazione per l’estate resta tutta da monitorare. stando alle più recenti Juventus news, ormai da diverse settimane la dirigenza ha messo nel proprio mirino Bernardo Silva. I primissimi contatti formali sono stati avviati e la dirigenza ha chiamato direttamente il suo procuratore per sondare il terreno. La complessa situazione generale resta da monitorare con grandissima e massima attenzione nelle imminenti settimane. Portare questo purissimo talento in Italia nella prossima stagione, come riportato da Fabrizio Romano, non è affatto un’ipotesi impossibile o remota.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, rivelazione sul portoghese: i bianconeri lo hanno chiamato, non è impossibile. Ultime

BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO

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