Bernardo Silva Juve bianconeri pronti a tutto per convincerlo La priorità del portoghese è… Ultime

La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Bernardo Silva dal Manchester City. La società bianconera sembra disposta a fare tutto il possibile per convincere il giocatore a trasferirsi in Italia. Silva ha espresso chiaramente le sue preferenze riguardo al suo futuro professionale. Sul mercato sono emerse ultime notizie che riguardano l’interesse della Juventus nel portoghese e le trattative in corso.

Bernardo Silva Juve, bianconeri pronti a tutto per convincerlo. La priorità del portoghese è. Ultime sul futuro del fantasista del Manchester City. Il futuro della Juventus potrebbe passare dai piedi fatati di Bernardo Silva. Durante un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato come il portoghese del Manchester City rappresenti l’obiettivo numero uno per innalzare il tasso tecnico della rosa bianconera. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La dirigenza torinese sembra pronta a un investimento importante, ma tutto ruota attorno a un requisito imprescindibile: la qualificazione alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, bianconeri pronti a tutto per convincerlo. La priorità del portoghese è… Ultime BERNARDO SILVA ALLA JUVENTUS ECCO LA VERITÀ SUL COLPO DEL SECOLO! Notizie correlate Bernardo Silva Juve, i bianconeri rilanciano: sul tavolo del portoghese c’è già questa offerta, si attende la sua risposta! Ultimedi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, la dirigenza tenta il grandissimo colpo a parametro zero offrendo un accordo di tre anni e sfidando le rivali Le... Bernardo Silva Juve: bianconeri in pressing ma non sarà semplice arrivare al portoghese. C’è una novità di queste ultime oredi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, le ultimissime e importanti indiscrezioni sul possibile arrivo a parametro zero e la grandissima concorrenza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Juve, Bernardo Silva sempre più vicino, ma per l'affondo decisivo serve... la Champions; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto; Bernardo Silva-Juve, spunta Danilo: il commento sul colpo mercato diventa subito virale. Juventus, il club prepara l’offerta per Bernardo SilvaDopo i primi contatti delle scorse settimane, la Juventus ora vuole fare sul serio per Bernardo Silva: i bianconeri sono disposti a mettere sul tavolo un’offerta importante per assicurarsi le prestazi ... juvenews.eu Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Il punto sulla trattativaBernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall'estero! Il punto sulla trattativa ... calcionews24.com JUVE-BERNARDO SILVA C'È L'ANNUNCIO DI MORETTO - facebook.com facebook Bernardo #Silva è la priorità assoluta della #Juventus, la qualificazione in Champions League sarà importante per poter arrivare al portoghese, i bianconeri faranno di tutto per provare ad accontentare Bernardo, sia dal punto di vista economico che dal x.com