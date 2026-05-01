Il 3 maggio, al PalaGalilei di Bernalda, si svolgerà un torneo di basket integrato con quattro squadre provenienti da diverse città. Le squadre partecipanti sono quelle di Riva dei Greci, Taranto, Ginosa e Santeramo. L'evento mira a favorire l'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. La manifestazione si terrà nel palazzetto sportivo locale, con incontri programmati durante l'intera giornata.

? Cosa sapere Il 3 maggio il PalaGalilei di Bernalda ospita il quadrangolare di basket integrato.. Le squadre di Riva dei Greci, Taranto, Ginosa e Santeramo promuovono l'inclusione sociale.. Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 9, il PalaGalilei di Bernalda ospiterà un importante quadrangolare di basket integrato che vedrà protagonisti gli atleti del Riva dei Greci Basket, dell’Ash Taranto, della Marinese Ginosa e della Murgia Santeramo. L’evento, organizzato dal Riva dei Greci Basket insieme ai Comitati Territoriali del Centro Sportivo Italiano di Matera, Taranto e Bari, rappresenta una tappa fondamentale del circuito dedicato al basket integrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bernalda: 4 squadre in campo per il basket integrato al PalaGalilei

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BASKET INTEGRATO A BERNALDA CON RIVA DEI GRECI BASKET, ASH TARANTO, MARINESE GINOSA E MURGIA SANTERAMO https://www.sassilive.it/sport/basket/basket-integrato-a-bernalda-con-riva-dei-greci-basket-ash-taranto-marinese-ginosa-e-m - facebook.com facebook