Ginosa | prosegue il percorso del basket integrato Da sette anni

A Ginosa e Marina di Ginosa continua il progetto di basket integrato, attivo da sette anni. Lo sport viene utilizzato come strumento per favorire l’inclusione e promuovere momenti di condivisione tra le persone. La collaborazione tra le diverse realtà locali permette di mantenere vivo un percorso che coinvolge tutta la comunità. Il progetto si conferma un punto di riferimento nel territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa: Prosegue e si rafforza il percorso del Basket Integrato a Ginosa e Marina di Ginosa, dove lo sport diventa strumento concreto di inclusione, relazione e crescita condivisa. Il progetto rappresenta oggi una delle esperienze più significative del territorio in ambito sportivo e sociale: un'attività che mette al centro le persone e valorizza la possibilità di vivere lo sport fianco a fianco, coinvolgendo ragazzi con abilità diverse e ragazzi normodotati all'interno della stessa squadra, con gli stessi obiettivi e lo stesso spirito di gruppo. Non si tratta di un'attività parallela, ma di un vero percorso condiviso, in cui l'allenamento diventa occasione di incontro autentico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

