Torneo di basket per ricordare Mario Paciolla | quattro squadre in campo al CUS Napoli

Il 28 marzo si svolgerà a Napoli il primo Trofeo Mario Paciolla, un torneo di basket che vede quattro squadre sfidarsi al C.U.S. Napoli. L'evento è organizzato per commemorare la ricorrenza del compleanno di Mario Paciolla, e rappresenta la prima edizione del quadrangolare dedicato alla sua memoria. La competizione coinvolgerà atleti di diverse formazioni e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti ll prossimo 28 marzo, giorno del compleanno di Mario Paciolla, si terrà a Napoli il 1° Trofeo Mario Paciolla, un quadrangolare di pallacanestro dedicato alla sua memoria. L’evento si svolgerà presso il C.U.S. Napoli (Via Campegna 267), dalle 9:30 alle 13:30, e vedrà la partecipazione di quattro squadre: C.U.S. Napoli, Neapolis Basket, Campi Flegrei e Stella Rossa, che scenderanno in campo per una mattinata di sport, memoria e condivisione. Il torneo nasce dal desiderio della famiglia e del Collettivo Giustizia per Mario Paciolla di ricordare Mario attraverso una delle sue più grandi passioni: il basket. Proprio su quei campi, infatti, Mario aveva trascorso molte ore della sua adolescenza, vivendo lo sport come spazio di comunità, amicizia e crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torneo di basket per ricordare Mario Paciolla: quattro squadre in campo al C.U.S. Napoli Articoli correlati Primo Trofeo di basket dedicato a Mario PaciollaIl prossimo 28 marzo, giorno del compleanno di Mario Paciolla, si terrà a Napoli il 1° Trofeo Mario Paciolla, un quadrangolare di pallacanestro... Eurocamp Cesenatico, oltre 800 partecipanti al torneo di Natale di basket. Diverse squadre estereSono oltre 800 i partecipanti alla diciottesima edizione del torneo “Presepe della Marineria” di basket, organizzato da Eurocamp Cesenatico, che si è... Altri aggiornamenti su Torneo di basket per ricordare Mario... Temi più discussi: Una grande squadra di basket contro un torneo imprevedibile; Barra e Triggiani convocati in Nazionale Under 18 per il Torneo di Mannheim; Torneo Schweitzer di Mannheim. I convocati di coach Sodini. Si gioca dal 4 all’11 aprile; Basket, c’è anche il sardo Thomas Acunzo tra i convocati per il Torneo di Mannheim. Basket in Piazza, torna il torneo Città di Latina nel cuore del capoluogoTorna in Piazza del Popolo il BIP, il torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo TERNA. La terza edizione sarà dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario venut ... radioluna.it Nazionale Under 18 Maschile – Torneo Schweitzer di Mannheim. I convocati di coach SodiniTorna il Torneo Albert Schweitzer, il consueto torneo internazionale organizzato dalla Federazione tedesca nelle città di Mannheim e Viernheim in ... basketinside.com CAMBIO LAST MINUTE AL TORNEO DELLE REGIONI A poche ore dalla partenza per la Puglia l'Under 19 di Licio Russo deve fare a meno di Santo Bevilacqua, che salta il torneo causa febbre Al suo posto sarà convocato Riccardo Cautiero del Ba - facebook.com facebook La Fiorentina vince il Torneo di Viareggio 2026 La Fiorentina Under 18 allenata da Mister Marco Capparella vince ai supplementari contro il Rjieka la finale del Torneo di Viareggio 2026 sollevando al cielo per la nona volta la Coppa Carnevale che ma x.com