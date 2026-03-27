Torneo di basket per ricordare Mario Paciolla | quattro squadre in campo al CUS Napoli

Da anteprima24.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 marzo si svolgerà a Napoli il primo Trofeo Mario Paciolla, un torneo di basket che vede quattro squadre sfidarsi al C.U.S. Napoli. L'evento è organizzato per commemorare la ricorrenza del compleanno di Mario Paciolla, e rappresenta la prima edizione del quadrangolare dedicato alla sua memoria. La competizione coinvolgerà atleti di diverse formazioni e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti ll prossimo 28 marzo, giorno del compleanno di Mario Paciolla, si terrà a Napoli il 1° Trofeo Mario Paciolla, un quadrangolare di pallacanestro dedicato alla sua memoria. L’evento si svolgerà presso il C.U.S. Napoli (Via Campegna 267), dalle 9:30 alle 13:30, e vedrà la partecipazione di quattro squadre: C.U.S. Napoli, Neapolis Basket, Campi Flegrei e Stella Rossa, che scenderanno in campo per una mattinata di sport, memoria e condivisione. Il torneo nasce dal desiderio della famiglia e del Collettivo Giustizia per Mario Paciolla di ricordare Mario attraverso una delle sue più grandi passioni: il basket. Proprio su quei campi, infatti, Mario aveva trascorso molte ore della sua adolescenza, vivendo lo sport come spazio di comunità, amicizia e crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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