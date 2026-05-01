Beni sequestrati a Napoli | accertamenti patrimoniali del Ros e Dda in azione

A Napoli sono stati sequestrati beni per un valore di circa 8 milioni di euro. Le operazioni sono state condotte da squadre specializzate delle forze dell'ordine e della procura, che stanno eseguendo accertamenti patrimoniali su alcuni soggetti sospettati di attività illecite. Le verifiche si concentrano sulla provenienza e sulla titolarità degli immobili e dei beni mobili coinvolti. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti.

"> Sequestro di beni per un valore di 8 milioni di euro a Napoli. Il complesso di beni sequestrati, del valore stimato di circa 8 milioni di euro, è stato oggetto di un importante provvedimento da parte delle autorità competenti. Il sequestro è avvenuto a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale (Ros) di Napoli. Questo intervento è parte di una strategia più ampia per combattere la criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nell’economia legale. Indagine e provvedimento giudiziario. La decisione di sequestrare i beni è stata presa dal Tribunale di Napoli, 2^ sezione misure di prevenzione, in risposta a una richiesta formulata dalla direzione distrettuale antimafia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Beni sequestrati a Napoli: accertamenti patrimoniali del Ros e Dda in azione. Notizie correlate Sabotaggio a linea Terna in Friuli, ripercussioni su oleodotto Tal. Indagini Dda e RosUn sabotaggio a un traliccio della linea elettrica di Terna è oggetto di una indagine che coinvolge intelligence italiana , tedesca , il Ros dei... Napoli, sequestrati beni per 5 milioni di euro ad associato del clanIl provvedimento ha interessato un’immobile, la totalità dei beni strumentali di un’impresa individuale attiva nel settore della locazione di natanti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sequestrati beni per 5 milioni ai clan del centro storico di Napoli; Maxi blitz contro la camorra del centro storico di Napoli: sequestrati beni per 5 milioni di euro; Camorra: sequestrati beni per 8 milioni ad Antimo Cesaro, fratello dell'ex senatore di FI; Quartieri Spagnoli, colpo ai gestori delle piazze di spaccio: sequestri per 5 milioni, ci sono tre locali della movida. Sequestrati beni per 5 milioni ai clan del centro storico di NapoliGli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno dato esecuzione a otto provvedimenti di sequestro di prevenzione patrimoniale, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti, dispost ... ilroma.net Camorra e politica a Sant’Antimo, all’imprenditore Antimo Cesaro sequestro per 8 milioniBeni per 8 milioni di euro sono stati sequestrati all'imprenditore Antimo Cesaro, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio ... fanpage.it Sei immobili, due terreni, quote di compartecipazione societarie, conti correnti: ammonta a 8 milioni di euro il valore dei beni sequestrati ad Antimo Cesaro - facebook.com facebook