Un episodio di sabotaggio ha danneggiato un traliccio della rete elettrica gestita da Terna in Friuli. La vicenda ha portato all'apertura di indagini coordinate tra le forze dell’ordine italiane e tedesche, coinvolgendo anche il Ros dei Carabinieri e la Dda locale. Si sono registrate ripercussioni sull’oleodotto Tal, che collega la regione con altre aree del paese. Le autorità stanno approfondendo le responsabilità e le motivazioni dell’atto vandalico.

Un sabotaggio a un traliccio della linea elettrica di Terna è oggetto di una indagine che coinvolge intelligence italiana, tedesca, il Ros dei Carabinieri e la Dda del Friuli Venezia Giulia. Non tanto per la gravità del danno, riparato in pochi giorni, ma perché ha causato rallentamenti nell’attività di un obiettivo sensibile: Tal-Siot, l’ Oleodotto Transalpino, che da Trieste rifornisce di greggio l’Austria, la Baviera (Germania), la Repubblica Ceca. Un impianto che già nel 1972 fu oggetto di un attentato di Settembre nero, e che soltanto per alcuni errori commessi dai terroristi causò pochi danni. In periodo di guerre, Tal è un impianto decisamente “attenzionato”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sabotaggio a linea Terna in Friuli, ripercussioni su oleodotto Tal. Indagini Dda e Ros

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