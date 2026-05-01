A Benevento, alcuni residenti hanno firmato due querele contro ignoti, una avvenuta l’11 ottobre 2025 e l’altra il 18 aprile 2026. Le denunce sono state presentate per questioni legate alla legalità e sono state sottoscritte da diverse persone del luogo. Le autorità stanno valutando le motivazioni e le eventuali prove a supporto delle denunce. La situazione è al centro dell’attenzione locale.

? Cosa sapere Residenti di Benevento firmano querela contro ignoti l'11 ottobre 2025 e il 18 aprile 2026.. Le denunce al Comitato Centro Storico contestano illegalità e nuove tariffe sosta domenicale.. Il presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico, Luigi Marino, ha lanciato un appello per la trasparenza e il rispetto della legalità a Benevento, dopo che i recenti fatti di cronaca hanno scosso la cittadinanza e spinto diversi residenti a presentare querela contro ignoti. La tensione che si respira tra i vicoli del centro cittadino non è solo frutto di una percezione soggettiva, ma nasce da un senso di abbandono che tocca le radici stesse della convivenza civile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento: residenti firmano querela contro ignoti per legalità

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