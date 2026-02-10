Benevento Asia e Unisannio firmano accordo per formazione e ricerca scientifica

Questa mattina a Benevento, Asia e Unisannio hanno firmato un accordo per collaborare su formazione e ricerca. Donato Madaro, amministratore unico di Asia, e la rettrice dell’università Maria Moreno hanno messo nero su bianco un patto che punta a rafforzare il rapporto tra il mondo accademico e il territorio. L’obiettivo è creare nuove opportunità di crescita per studenti e ricercatori, promuovendo progetti congiunti e investimenti in innovazione. La firma arriva in un momento di attenzione crescente verso lo sviluppo locale e le sinergie tra enti pubblici e univers

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro e la rettrice dell'Università degli Studi del Sannio Maria Moreno hanno sottoscritto un protocollo d'intesa teso a promuovere sul territorio la formazione e la ricerca scientifica. Nello specifico, le parti si sono impegnate a progettare e predisporre iniziative e percorsi di formazione e aggiornamento professionale, attuate anche con la partecipazione di docenti Unisannio; e a favorire la partecipazione dell'Ateneo e di Asia a bandi, concorsi, progetti con finanziamento europeo, nazionale e regionale. Il coordinamento delle attività relative alla convezione è affidato, per l'Unisannio, a Nicola Fontana (delegato della rettrice per i Rapporti con il territorio) e a Rosa Francesca, responsabile dell'Area tecnica dell'Asia.

