A Pistoia è attivo uno sportello telefonico dedicato a offrire supporto ai caregiver di anziani, fornendo ascolto e assistenza. Inoltre, vengono organizzate sessioni di ginnastica pensate sia per il corpo che per la mente, con l’obiettivo di favorire un invecchiamento in modo più sereno e attivo. Questi servizi mirano a migliorare il benessere delle persone coinvolte, senza interventi medici o terapeutici specifici.

PISTOIA Uno sportello telefonico per sostenere i caregivers e ginnastica per il fisico e per la mente per invecchiare bene. Sono le attività del progetto “Cura, comunità, prevenzione: un approccio integrato per il supporto a persone anziane e caregiver” promosso dalla cooperativa Nomos con il supporto di Fondazione Caript per contrastare la solitudine e migliorare la qualità della vita degli anziani fragili e dei caregivers. "In Italia, secondo i dati Istat, oltre il 40% degli over 75 vive da solo, mentre circa il 15% degli over 65 è a rischio di isolamento sociale, caratterizzato da contatti ridotti al minimo e dalla scarsa partecipazione alla vita comunitaria – spiega Gaia Guidotti vicepresidente di Nomos –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benessere e ascolto: l’aiuto di Nomos per anziani e caregiver

Notizie correlate

Leggi anche: Benessere per i caregiver. Un progetto all’ospedale

Leggi anche: Pronto badante un aiuto per i caregiver

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Benessere e ascolto: l’aiuto di Nomos per anziani e caregiver; Audiolibri per ragazzi, benessere e studio con l'ascolto screen free; Come va al lavoro? Perché l’ambiente psicosociale è così importante; Comune di Napoli e Università Federico II: firmato accordo per il contrasto alla violenza di genere e la promozione del benessere.

Psicologi gratis e spazi di ascolto: il programma per la tutela del benessere dei giovaniCon il progetto A Mente Libera e l'inaugurazione dello spazio multifunzionale DesTEENazione viene fornito un supporto concreto a ragazzi e ragazze del territorio ... romatoday.it

Quando il benessere nasce da spazi, metodo e ascolto: l’esperienza firmata Show ClubShow Club propone una prospettiva diversa: trasformare il Personal Training in un percorso stabile, capace di adattarsi ai tempi, ai bisogni e all’evoluzione della persona ... liguria24.it

Prevenzione e ascolto: a Vallo della Lucania nasce un nuovo punto di riferimento per il benessere dei giovani. Grazie al progetto Ben-Essere Mediterraneo, il Piano di Zona S8 offre supporto psicologico e nutrizionale gratuito per gli adolescenti ogni giovedì p - facebook.com facebook

Psicologi gratis e spazi di ascolto: il programma per la tutela del benessere dei giovani ift.tt/9l0EerG x.com