pronto badante un aiuto per i caregiver

Un sostegno concreto per chi segue anziani fragili o non autosufficienti. E' attivo da tempo nella vallata il percorso promosso dalla cooperativa sociale LeGo in collaborazione con la Zona Distretto Valdarno della Asl nell'ambito del progetto "Pronto Badante" della Regione. Una serie di incontri gratuiti a cadenza quindicinale in programma fino al 10 giugno nella sede della cooperativa di via Puccini a Montevarchi. A salire in cattedra professionisti con competenze diverse e complementari, dagli operatori sanitari e sociali agli psicologi, agli educatori, per rispondere alla domanda crescente di informazioni efficaci e chiare richieste dai caregiver familiari e professionali che ogni giorno accudiscono persone bisognose di assistenza, spesso segnate da un declino cognitivo.

A Valdarno continuano gli incontri gratuiti dedicati a chi si prende cura di anziani fragili o non autosufficienti.

