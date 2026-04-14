Oggi prende il via un nuovo progetto all’interno di un ospedale, denominato ‘Dalla pelle al cuore’, rivolto ai caregiver e ai professionisti sanitari delle unità di Pediatria e Onco-ematologia. Lo scopo del progetto è quello di promuovere il benessere psico-corporeo di coloro che si dedicano alla cura degli altri. L’iniziativa si svolge nelle aree di Pediatria e Onco-ematologia dell’ospedale di Faenza.

Prendersi cura di chi si cura. È lo scopo del progetto ‘Dalla pelle al cuore’ mirato alla promozione del benessere psico-corporeo dei caregiver e dei professionisti del settore sanitario che prenderà il via oggi nelle unità operative di Pediatria e Onco-ematologia dell’ ospedale di Faenza. Una parola di conforto, una tisana, una maschera per il viso o un massaggio. Sono questi i piccoli momenti di benessere che le volontarie dell’associazione Open Odv, formate e coordinate dalla dottoressa Martina Tarlazzi – pedagogista, progettista sociale e volontaria attiva nel supporto a persone con disabilità e adolescenti – proporranno alle persone che quotidianamente sono sopraffatte dal prendersi cura di altre persone fragili (caregiver) e ai professionisti che operano nei reparti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benessere per i caregiver. Un progetto all’ospedale

Emergenze pediatriche, corso gratuito per genitori e caregiver all’ospedale della GrucciaArezzo, 16 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla sicurezza dei più piccoli e alla prevenzione delle emergenze pediatriche.

Dare un pomeriggio di stacco e sollievo ai caregiver: 13 famiglie coinvolte nel progettoSi è concluso nel distretto del Rubicone il progetto “Venere”, un intervento sperimentale pensato per offrire sollievo ai caregiver L’Unione Rubicone...

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