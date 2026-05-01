Belve Crime si allunga tre puntate per il programma condotto da Francesca Fagnani

Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani, continuerà per tre settimane, a partire dal 5 maggio. La nuova stagione si allunga di una puntata rispetto alla prima edizione, andata in onda lo scorso autunno, che comprendeva due puntate. La decisione di proseguire con questa durata è stata comunicata recentemente.

Il programma di Francesca Fagnani, in onda dal 5 maggio, andrà avanti per tre settimane. Una in più rispetto alle due puntate della prima edizione dello scorso autunno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)

Belve Crime, perché Francesca Fagnani ha bloccato l’intervista di Stefania Cappa“No, grazie”: così avrebbe risposto Francesca Fagnani a Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi.

Altri aggiornamenti

Si parla di: ‘Belve’ chiude con Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power.

Belve Crime si allunga, tre puntate per il programma condotto da Francesca FagnaniIl programma di Francesca Fagnani, in onda dal 5 maggio, andrà avanti per tre settimane. Una in più rispetto alle due puntate della prima edizione dello scorso autunno. Si è chiusa con la puntata di m ... fanpage.it

Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata, 28 aprile 2026Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata su Rai 2, 28 aprile 2026 con Francesca Fagnani dalle 21.20. Le info ... tpi.it