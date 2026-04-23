Bel tempo e temperature in aumento fino al 25 aprile per effetto dell'anticiclone | le previsioni meteo

Da oggi, giovedì 23 aprile, le condizioni meteorologiche cominciano a migliorare grazie all'azione dell'anticiclone che interesserà tutto il Paese. Le temperature sono in aumento e si prevedono giornate di bel tempo fino al 25 aprile. Le previsioni indicano un progressivo consolidamento di condizioni stabili, con il cielo che si manterrà prevalentemente sereno e senza piogge.

Atteso nei prossimi giorni un deciso miglioramento delle condizioni meteo. A partire da oggi, giovedì 23 aprile, l'alta pressione farà sentire i suoi effetti sull'Italia. Il tempo nel weekend sarà stabile e con temperature in aumento, fino a 24-27°C. Le previsioni di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Meteo #Sardegna #23aprile - Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Venti generalmente moderati e mari molto mossi. Temperature medie comprese tra 22 e 14°C. - facebook.com facebook

#meteo #VDA oggi bel tempo su tutta la regione, nubi alte nel pomeriggio. Domani ancora bel tempo, da metà pomeriggio nubi in aumento solo in bassa valle e possibile un rovescio in serata. @vdaufficiale WEB cf.regione.vda.it x.com