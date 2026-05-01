Bce lascia invariati i tassi Stretta rinviata a giugno

La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, rinviando eventuali aumenti a giugno. La decisione è stata comunicata senza modifiche ai valori attuali, ma si è lasciata aperta la possibilità di un rialzo nelle prossime settimane. Questa scelta arriva dopo un periodo di valutazioni e analisi delle condizioni economiche e finanziarie dell'area euro. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alle misure di politica monetaria in atto.

Tassi fermi per ora, ma con un segnale di possibile rialzo già a giugno. La Banca Centrale Europea ieri ha scelto la prudenza, mantenendo invariati i principali riferimenti depositi al 2%, rifinanziamento al 2,15% e marginal lending al 2,40% ma ha aumentato il livello di allerta su inflazione e crescita, entrambe condizionate dalla crisi energetica legata alla guerra in Medioriente. "Abbiamo discusso intensamente un eventuale rialzo", con un confronto "approfondito" prima di convergere all'unanimità sulla proposta del capo economista Philip Lane di lasciare invariato il costo del denaro, ma "sulla base di informazioni ancora insufficienti", ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde (in foto).🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bce lascia invariati i tassi. Stretta rinviata a giugno Notizie correlate La Bce lascia i tassi di interesse invariatiIl Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso oggi di mantenere invariati i suoi tre tassi di interesse di riferimento. Leggi anche: Bce lascia i tassi invariati al 2%, l’inflazione mette a rischio le rate dei mutui di maggio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Bce lascia il costo del denaro invariato, tasso su depositi resta al 2%; La Bce lascia ancora i tassi fermi. Ma è pronta a un rialzo a giugno; Bce: lascia costo denaro invariato, non esclusi rialzi in futuro; La Bce lascia i tassi invariati. Non esclusi rialzi a giugno. La Bce lascia il costo del denaro invariato, tasso su depositi resta al 2%È attesa per oggi la decisione della Banca centrale europea sui tassi di interesse. Secondo le previsioni degli analisti alla vigilia della riunione della Bce, il costo del denaro dovrebbe essere lasc ... tg24.sky.it Bce: lascia costo denaro invariato, non esclusi rialzi in futuroLe indicazioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea sulla politica monetaria dell’Uem preparano una possibile stretta ... ilsole24ore.com Con decisione unanime, la #BCE mantiene i tassi di interesse al 2%, ma lascia aperta la possibilità di un rialzo a giugno. Nel corso della conferenza stampa, Christine #Lagarde ha affrontato anche i temi dello shock energetico, della guerra in Medio Oriente e x.com Tassi fermi, ma non per molto. Giovedì 30 aprile la Banca centrale europea, nella riunione a Francoforte, ha deciso di non toccare i tassi d’interesse, ma è pronta ad alzarli a giugno. Così ha lasciato intendere la presidente della Bce Christine Lagarde da Fran - facebook.com facebook