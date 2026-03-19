la bce lascia i tassi di interesse invariati

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di non modificare i tre tassi di interesse di riferimento durante la riunione di oggi. La decisione arriva in un momento di attesa da parte degli operatori economici, che seguono con attenzione le indicazioni sulla politica monetaria. Nessun cambiamento è stato annunciato sui livelli attuali dei tassi, che rimangono invariati.

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso oggi di mantenere invariati i suoi tre tassi di interesse di riferimento. Di conseguenza, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente. We kept our key interest rates at their current levels. Read today’s monetary policy decisions https:t.co5rgAKOZOPD pic.twitter.comz2hE3prrjN — European Central Bank (@ecb) March 19, 2026 Bce: “Dalla guerra impatto rilevante sull’inflazione”. La Bce ritiene che “la guerra in Medioriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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