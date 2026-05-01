Battiti live share alle stelle È il programma più visto | Premiato il nostro lavoro

Mercoledì sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Battiti Live Spring, registrata a Ferrara. Il programma ha ottenuto il pubblico più numeroso in prima serata, con uno share alle stelle. La trasmissione ha ricevuto anche un riconoscimento per il lavoro svolto. La puntata ha attirato un vasto pubblico, confermando la forte attenzione verso questo evento musicale.

FERRARA Tim Battiti Live Spring girato a Ferrara è stato il programma più visto in prima serata. La prima puntata della manifestazione, andata in onda mercoledì sera su Canale 5, ha conquistato 2.247.000 telespettatori con il 19,5% di share, risultando il programma più visto della prima serata televisiva. I dati Auditel premiano il nuovo programma di Canale 5, che ha superato la concorrenza in prima serata (Chi l’ha visto? su Rai3 chiude con un 10% di share e 1.417.000 spettatori, e Siamo Danza su Rai 1 al terzo posto con 9,3% e 1.308.000 spettatori). Lo show musicale, condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin, è stato interamente registrato in Piazza Trento e Trieste, che per l’occasione si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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