Battiti Live Spring i numeri Oltre 400 persone al lavoro e 1.800 pernottamenti

La prima edizione di Tim Battiti Live Spring si è svolta a Ferrara, con Piazza Trento e Trieste trasformata in un grande palco all’aperto. Oltre 400 persone sono state impiegate nell’organizzazione dell’evento, mentre sono stati registrati circa 1.800 pernottamenti collegati alla manifestazione. La manifestazione rappresenta l’esordio del nuovo format primaverile di Mediaset.

La prima edizione di Tim Battiti Live Spring, che ha scelto Ferrara, ha segnato il debutto del nuovo format primaverile di Mediaset, trasformando Piazza Trento e Trieste in un grande palcoscenico a cielo aperto. La tre giorni sul Listone, da venerdì a domenica scorsa, ha riempito la città – si parla di una stima di 20.000 persone – soprattutto di giovani provenienti da più parti d’Italia e non solo per i big della musica italiana. "Il successo della manifestazione – così il sindaco Alan Fabbri – conferma la validità della scelta di rendere Ferrara capitale dei grandi eventi, valorizzando il connubio tra piazze Unesco e spettacoli di qualità. Un grande risultato per tutta la città, condiviso anche dal presidente della Regione, Michele De Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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