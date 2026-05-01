Battistoni | riforme su salari e lavoro per la dignità sociale

Il deputato Battistoni ha annunciato a Viterbo nuove proposte di riforma in ambito di salari e lavoro. Le misure includono incentivi dedicati a donne e giovani, oltre a nuove tutele specifiche per i rider. L’obiettivo dichiarato è migliorare le condizioni di chi lavora, con interventi che coinvolgono diverse categorie di lavoratori. La presentazione delle proposte è avvenuta durante un evento locale.

? Cosa sapere A Viterbo il deputato Francesco Battistoni presenta le riforme su salari e lavoro.. Le misure prevedono incentivi per donne, giovani e nuove tutele per i rider.. Viterbo, 1 maggio 2026: il deputato Francesco Battistoni ribadisce oggi l’impegno della maggioranza nel proseguire il percorso di riforme avviato dal governo per garantire progressi concreti alla collettività. Mentre le strade della città si animano per la celebrazione del lavoro, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Forza Italia ha voluto tracciare un bilancio delle recenti decisioni politiche, sottolineando come la direzione intrapresa miri a consolidare i risultati ottenuti nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battistoni: riforme su salari e lavoro per la dignità sociale Notizie correlate Leggi anche: 1 maggio: Confsal lancia manifesto del lavoro, dignità salari e diritti al centro dell'agenda Cooperazione sociale, un gigante da 347 milioni: "Puntiamo su salari e nuove professionalità"Assemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale...