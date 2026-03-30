Cooperazione sociale un gigante da 347 milioni | Puntiamo su salari e nuove professionalità

Il settore della cooperazione sociale ha registrato un fatturato di 347 milioni di euro. Un rappresentante ha dichiarato che il settore è in continua evoluzione e si inserisce nella vita quotidiana di persone di tutte le età per affrontare problematiche condivise. L’obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro, puntando su salari e nuove professionalità.

Assemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale qualificato “Un settore in evoluzione, che entra nella vita quotidiana delle persone di tutte le età, per risolvere problemi che riguardano tutti”. Così viene descritto da Legacoop Romagna il sistema di cooperative sociali, che si sono riunite questa mattina in assemblea a Faenza, nella sede di Zerocerchio. Quarantacinque le cooperative associate nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il 7% del totale dell’Emilia-Romagna: 26 offrono servizi socio-educativi (“di tipo A”, nel linguaggio legislativo), 11 sono rivolte all’inclusione lavorativa dei soci (“di tipo B”), le rimanenti 8 sviluppano attività di entrambi i tipi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Cooperazione sociale, un gigante da 347 milioni: "Puntiamo su salari e nuove professionalità" Articoli correlati Welfare e lavoro, la forza della cooperazione sociale: 347 milioni di valore e 5.500 dipendenti“Un settore in evoluzione, che entra nella vita quotidiana delle persone di tutte le età, per risolvere problemi che riguardano tutti”. Il motore del sociale in Romagna: 347 milioni di produzione e oltre 5.500 lavoratoriAssemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale...