CATL e Changan hanno presentato il primo veicolo al mondo con una batteria al sodio. L’auto elettrica mostra che si può andare avanti anche senza le batterie al litio, dominanti finora nel settore. È un passaggio importante per chi cerca alternative più economiche e sostenibili. La macchina, già in produzione, potrebbe cambiare le regole del gioco e portare più innovazione nel mercato delle auto elettriche.

un progresso significativo nell’elettromobilità nasce dalla collaborazione tra il leader globale delle batterie e un produttore automobilistico di rilievo: presentata la prima auto di produzione dotata di una batteria agli ioni sodio. CATL fornirà batterie al sodio a tutti i marchi controllati da chang’an, tra cui qi yuan, shenlan, avita e UNI. la versione attuale monta un pacco da 45 kWh, capace di offrire un valore annuncio di circa 400 km di autonomia, con attese di superare i 500–600 km man mano che la tecnologia progredirà. la disponibilità commerciale è fissata per la metà del 2026, con estensioni previste a ulteriori modelli e mercati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Auto elettrica con batteria al sodio primo veicolo al mondo presentato da catl e changan rompe il monopolio delle batterie al litio

Approfondimenti su CATL Changan

Catl, il colosso cinese, ha dato il via alla produzione di massa di batterie al sodio a bassa temperatura.

Nella notte, un incendio ha interessato una concessionaria in via Leonardo da Vinci, causando danni a due moto e rendendo temporaneamente inagibile un garage.

Ultime notizie su CATL Changan

