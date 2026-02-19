Batteria agli ioni di sodio raddoppia l’energia e purifica l’acqua di mare

Una batteria agli ioni di sodio ha raddoppiato la capacità energetica e migliorato la purificazione dell'acqua di mare. Ricercatori hanno sviluppato un nuovo modello che utilizza materiali più abbondanti e meno costosi, consentendo di immagazzinare più energia con meno impatto ambientale. Durante i test, il dispositivo ha anche eliminato efficacemente i sali e le impurità presenti nell’acqua salata. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare il settore delle energie rinnovabili e della desalinizzazione. La scoperta apre nuove strade per applicazioni più sostenibili.

Le batterie agli ioni di sodio stanno emergendo come una promettente alternativa più sostenibile rispetto alle tradizionali batterie al litio. Un nuovo studio dell’Università del Surrey ha mostrato che mantenere l’acqua all’interno di un materiale chiave della batteria può quasi raddoppiare la capacità di immagazzinamento energetico, aprendo scenari innovativi per l’accumulo di energia e persino per la desalinizzazione dell’acqua. Attualmente, le batterie al litio dominano il mercato, ma dipendono da materiali costosi e spesso dannosi per l’ambiente. Il sodio, invece, è abbondante e accessibile, ma finora le prestazioni delle batterie agli ioni di sodio non erano all’altezza delle controparti al litio. 🔗 Leggi su Billipop.com

