Variante urbanistica Valiante critica il commissario Panico | Approvarla non è gestione ordinaria

Da salernotoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commissario straordinario del Comune di Salerno ha approvato una grande e impattante lottizzazione urbanistica. La decisione ha suscitato critiche da parte di un esponente politico, che ha espresso dubbi sulla gestione e sui metodi adottati, sottolineando che questa approvazione non rientra nella normale amministrazione comunale. La questione ha acceso un dibattito tra le parti coinvolte.

“L’approvazione di una significativa e impattante lottizzazione urbanistica da parte del commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, suscita profonde perplessità sotto il profilo politico, istituzionale e democratico.La gestione commissariale è, per sua natura, una fase. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Variante urbanistica: più sosta e zone pedonaliVia libera alla variante urbanistica che prevede una nuova ampia area di sosta a ridosso del centro in area Mastella dove finalmente dovrebbe essere...

Marciano, il 2025 visto dall'opposizione: "Solo gestione ordinaria e mancanza di coesione in giunta"Riceviamo e pubblichiamo da Nicola Gentile, consigliere comunale di minoranza di Civico 24 per Marciano della Chiana.

Contenuti utili per approfondire Variante urbanistica

Variante urbanistica: più sosta e zone pedonaliVia libera alla variante urbanistica che prevede una nuova ampia area di sosta a ridosso del centro in area Mastella dove finalmente dovrebbe essere attivato l’ascensore sulle mura mai inaugurato e la ... ilrestodelcarlino.it

Nuova vita per Case Rosse: in arrivo un parco, un asilo e un polo di serviziUn grande parco, un polo dedicato ai servizi e un nuovo asilo nido. La Giunta di Roma ha approvato la variante al Piano regolatore per il quartiere di Case Rosse, nel IV municipio. Un passaggio ... romatoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.