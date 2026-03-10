Variante urbanistica Valiante critica il commissario Panico | Approvarla non è gestione ordinaria

Un commissario straordinario del Comune di Salerno ha approvato una grande e impattante lottizzazione urbanistica. La decisione ha suscitato critiche da parte di un esponente politico, che ha espresso dubbi sulla gestione e sui metodi adottati, sottolineando che questa approvazione non rientra nella normale amministrazione comunale. La questione ha acceso un dibattito tra le parti coinvolte.

“L’approvazione di una significativa e impattante lottizzazione urbanistica da parte del commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, suscita profonde perplessità sotto il profilo politico, istituzionale e democratico.La gestione commissariale è, per sua natura, una fase. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Variante urbanistica: più sosta e zone pedonaliVia libera alla variante urbanistica che prevede una nuova ampia area di sosta a ridosso del centro in area Mastella dove finalmente dovrebbe essere... Marciano, il 2025 visto dall'opposizione: "Solo gestione ordinaria e mancanza di coesione in giunta"Riceviamo e pubblichiamo da Nicola Gentile, consigliere comunale di minoranza di Civico 24 per Marciano della Chiana. Contenuti utili per approfondire Variante urbanistica Variante urbanistica: più sosta e zone pedonaliVia libera alla variante urbanistica che prevede una nuova ampia area di sosta a ridosso del centro in area Mastella dove finalmente dovrebbe essere attivato l’ascensore sulle mura mai inaugurato e la ... ilrestodelcarlino.it Nuova vita per Case Rosse: in arrivo un parco, un asilo e un polo di serviziUn grande parco, un polo dedicato ai servizi e un nuovo asilo nido. La Giunta di Roma ha approvato la variante al Piano regolatore per il quartiere di Case Rosse, nel IV municipio. Un passaggio ... romatoday.it