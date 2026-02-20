Basket Serie B Interregionale Ora il Costone punta Empoli Paoli | Attenzione in difesa
Il Costone si prepara a sfidare Empoli in basket Serie B interregionale, dopo aver perso il derby contro Virtus. Andrea Zocca, guardia della squadra, ha dichiarato che la reazione richiesta c’è stata, soprattutto in difesa. La squadra di coach Paoli si concentra ora sull’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La partita si svolgerà domani sera alle 21, e i giocatori sono determinati a migliorare le prestazioni. La sfida contro Empoli rappresenta un banco di prova cruciale per il team toscano.
"Serviva una reazione dopo il derby perso con la Virtus e quella ci è stata". Lo ha detto Andrea Zocca, guardia del Vismederi, facendo il punto della situazione in casa Costone alla viglia della trasferta di Empoli (palla a due domani sera alle 21). "Contro Arezzo è stata una partita molto fisica – ha detto Zocca riferendosi all’ultimo match vinto contro Arezzo al PalaOrlandi -. All’inizio forse siamo partiti un po’ contratti, poi siamo riusciti a scioglierci e a portare a casa una bella vittoria". Un successo importante anche perché ha permesso alla squadra allenata da coach Michele Belletti di riprendere la propria corsa in campionato e, in classifica, di restare in scia della Mens Sana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
