Oggi, domenica 19 aprile 2026, si disputa il trentasettesimo turno del Girone A di Serie C, con dodici partite in programma tutte alle 14:30. Si tratta della penultima giornata della stagione regolare, con le sfide che coinvolgono diverse squadre in lotta per i playoff. Le partite si svolgono simultaneamente, creando un pomeriggio di gare che potrebbero avere ripercussioni sulla classifica finale.

Il trentasettesimo turno del Girone A di Serie C si affronta oggi, domenica 19 aprile 2026, con tutte le dodici sfide del raggruppamento programmate alle ore 14:30. La gestione della contemporaneità per questa penultima giornata di campionato offre un quadro tattico dove la classifica potrebbe subire mutamenti radicali, influenzando direttamente le ambizioni dei club per i playoff o la salvezza attraverso i playout. Equilibri territoriali e incastri decisivi tra le squadre. L’attuale fase del campionato mette di fronte i protagonisti di una lotta che non ammette calcoli preventivi, data la natura aperta delle zone calde. Tra le sfide in campo figurano Albinoleffe contro Triestina, Giana Erminio che ospita l’Inter U23 e il confronto tra L.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie C Girone A: penultima giornata, 12 sfide simultanee per i playoff

Notizie correlate

Serie C: NOW trasmette in diretta 30 partite tra oggi e il 12 febbraio, focus su Girone C e sfide nazionali.La 26ª giornata di Serie C è alle porte, con una programmazione ricca e dettagliata su e in streaming su NOW.

Calcio a 5, penultima giornata: il Forlì fa visita al Montale in uno scontro diretto playoffIntanto l’Under 19 ha concluso il proprio campionato domenica scorsa al sesto posto finale, chiudendo la stagione con tre vittorie consecutive Sabato...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Serie C, i possibili verdetti a 180' dalla fine; Scheda squadra L.R. Vicenza; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026; Poker Arezzo, ma l'Ascoli non molla: è corsa a due in vetta. La Ternana dimentica i guai e torna alla vittoria.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE | Ecco tutto il girone A, in campo! Diretta gol live score (19 aprile 2026)Risultati Serie C, classifiche: grande domenica in compagnia di tutto il programma della 37^ giornata per quanto riguarda i gironi A e C. ilsussidiario.net

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA | Vincono Arezzo ed Ascoli! Diretta gol live score (oggi 18 aprile 2026)Risultati Serie C, classifica: penultima giornata (la 37^) in contemporanea per il girone B, Arezzo e Ascoli si giocano la promozione diretta. ilsussidiario.net

SERIE A | In campo Verona-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA facebook

#VeronaMilan diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com