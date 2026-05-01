Basket semifinale playoff | Nardò non chiude i conti

Verdetto rimandato a Gara-3, domenica al Pala "Andrea Pasca" La Pallacanestro A9 Nardò cade in Gara-2 sul parquet dell’Assi Brindisi (68-63) e rimanda il verdetto della semifinale a Gara-3. Una partita che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, capaci di costruire più volte vantaggi anche in.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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