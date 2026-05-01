Basket il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di Eurolega

Il Real Madrid ha ottenuto una seconda vittoria consecutiva contro l’Hapoel Tel Aviv nei playoff di Eurolega, con un punteggio di 102-75. La squadra spagnola si è portata sul 2-0 nella serie, avvicinandosi alla qualificazione alla Final Four. La partita si è giocata in casa del Real Madrid, che ha dominato il match dall’inizio alla fine, mettendo gli avversari in una posizione molto difficile.

Il Real Madrid cala il bis nei playoff di Eurolega! Dopo il successo casalingo di 48 ore fa i Blancos battono nuovamente l’Hapoel Tel Aviv per 102-75 e si portano sul 2-0 nella serie, ad una sola vittoria dalla Final Four mette gli israeliani sono spalle al muro. 23 punti e 6 assist di un sempre scatenato Facundo Campazzo, con 13 punti equamente divisi tra Usmane Garuba e Mario Hezonja – Dan Outuru top scorer invece per l’Hapoel con 19 punti. Facundo Campazzo protagonista in avvio (5-5), con Oturu e Blankeney che portato l’Hapoel davanti (11-13). Maledon e Deck riportano il Real in contatto (17-21), con Feliz che spara la tripla del sorpasso (22-21) e Garuba chiude il primo quarto sul 24-21.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di Eurolega Dorsey Dropped THIRTY-SEVEN | Olympiacos - Real Madrid | R36 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26 Notizie correlate Leggi anche: Basket, Eurolega: il Real Madrid rischia nel finale ma batte l’Hapoel nel primo match della serie Eurolega: i tifosi del Real Madrid sfidano la politica per l’HapoelIl Real Madrid si prepara ad affrontare l’Hapoel nei quarti di finale dell’EuroLega dopo che la sconfitta del club israeliano contro l’AS Monaco ha... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Real Madrid Eurolega 2025-26: squadra, contratti e mercato; Live Real Madrid - Hapoel IBI Tel Aviv - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 29/04/2026; Basket, Eurolega: il Real Madrid rischia nel finale ma batte l’Hapoel nel primo match della serie; Real Madrid-Hapoel gara-1 86-82: highlights Eurolega. Basket, il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di EurolegaIl Real Madrid cala il bis nei playoff di Eurolega! Dopo il successo casalingo di 48 ore fa i Blancos battono nuovamente l’Hapoel Tel Aviv per 102-75 e si ... oasport.it Real Madrid-Hapoel, il basket in streaming gratis: dove vederla, diretta tv liveScopri dove guardare la partita Real Madrid-Hapoel in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it Kylian Mbappé paparazzato a Cagliari con la sua compagna Ester Exposito. L’attaccante del Real Madrid ha scelto il capoluogo sardo per trascorrere un giorno di vacanza. - facebook.com facebook ESCLUSIVA MN, Grimaldo: "Io al Milan Vediamo quest'estate... Sono attratto da questo club, il Real Madrid italiano" @grimaldo35 Alessandro Schiavone x.com