I tifosi del Real Madrid hanno deciso di sfidare le restrizioni politiche per sostenere l’Hapoel durante i quarti di finale dell’EuroLega. La squadra israeliana, che ha ottenuto la qualificazione grazie alla sconfitta contro l’AS Monaco, si prepara ad affrontare il club spagnolo in questa fase della competizione. La sfida tra le due squadre si svolge dopo la recente variazione nella classifica della stagione regolare.

Il Real Madrid si prepara ad affrontare l’Hapoel nei quarti di finale dell’EuroLega dopo che la sconfitta del club israeliano contro l’AS Monaco ha ribaltato la classifica della stagione regolare. Il passaggio dello Zalgiris Kaunas al quinto posto ha costretto l’Hapoel a scivolare alla sesta posizione, determinando lo scontro imminente tra le due formazioni nella fase dei playoff. L’appello dei tifosi madrileni per il ritorno degli spettatori. Le dinamiche geopolitiche in Medio Oriente hanno imposto per lungo tempo la gestione delle partite casalinghe dell’Hapoel in sedi neutrali, come la città di Sofia in Bulgaria. Tuttavia, una precedente decisione presa dal governo spagnolo aveva portato alla disputa di un incontro tra una squadra israeliana e una spagnola a porte chiuse, citando necessità di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurolega: i tifosi del Real Madrid sfidano la politica per l’Hapoel

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